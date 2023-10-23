Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un, bugün Lüksemburg’da yapılacak olan AB Dışişleri Konseyi toplantısına katılarak, mevkidaşlarına İsrail’deki sivillerin ülkeden ayrılmasına Güney Kıbrıs’ın yaptığı katkılar konusunda bilgilendirme yapacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, toplantıda Orta Doğu’daki durumun, Hamas’ın İsrail’e saldırısının, Ermenistan ile Azerbaycan’daki gelişmelerin, Rusya-Ukrayna savaşının ve diğer uluslararası gelişmelerin ele alınacağını yazdı.

Haberde, düne kadar İsrail’den Güney Kıbrıs’a hava yoluyla 934, deniz yoluyla da 154 olmak üzere toplam 1088 İsraillinin gittiği ifade edildi.