Monako Prensliği'ndeki evinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kolombiyalı ünlü ressam ve heykeltıraş Fernando Botero'nun cenazesi, veda için ülkesine getirildi.

Başkent Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'nda, kızı Lina Botero ve Kültür Bakanı Juan David Correa tarafından karşılan Botero'nun naaşı, cenaze aracıyla Kongre binasına götürüldü.

Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Botero'nun cenazesi 24 Eylül'e kadar veda için halkın ziyaretine açık olacak.

Ziyaretin tamamlanmasının ardından ünlü heykeltıraş için adına yapılan Botero Müzesi'nde ayin düzenlenecek, konser verilecek.

Botero'nun cenazesi, doğduğu şehir Medellin'de de 26 ve 27 Eylül'de halk tarafından ziyaret edilebilecek.

Fernando Botero, Kolombiya'da Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Gabriel Garcia Marquez ile birlikte 20. yüzyılın en önemli sanatçıları arasında kabul ediliyor.

Sanatçı için 28 Eylül'de düzenlenecek anma töreninin ardından naaşının yakılacağı, küllerinin ise İtalya'da Pietrasanta kasabasındaki eşinin yanına defnedileceği bildirildi.

- Botero'nun ölümü

Sağlık sorunları nedeniyle bir süre Monako Prensliği'ndeki tıp merkezinde tedavi gören Botero, kendi isteğiyle evine nakledildikten birkaç gün sonra 15 Eylül'de zatürreye bağlı solunum sorunları nedeniyle yaşamını yitirmişti.

- Botero'nun Kolombiya için önemi

Resim, heykel ve çizimleriyle dünyada büyük şöhret kazanan Botero, Kolombiya ulusal tarihinin en büyük sanatçısı kabul ediliyor.

Fernando Botero'nun "Atlı Adam" heykeli, 2022'de New York'taki Christie's müzayedesinde 4,3 milyon dolara satılarak rekor kırdı.

Botero'nun ülkesinde yıllardır süren şiddeti tasvir ettiği "Geçit Töreni", "Araba Bombası", Hüzün", "Ağlayan Kadın" ve "Düşen Adam" adlı yağlı boya eserleri, Kolombiya ve dünyada büyük ses getirdi.

Sanatçının eserleri ve heykelleri, Medellin'in şehir meydanında ve başkent Bogota'da adına açılan Botero Müzesi'nde her gün yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin akınına uğruyor.

Botero, 19 Nisan 1932'de Antioquia yönetim bölgesinin başkenti Medellin'de dünyaya geldi.