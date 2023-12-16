Yerli üretim konusunda adından sıkça bahsedilen Bafra Gıda’ya söyleşi gerçekleştirdik. Şirket direktörü Gazi Akıncı, “Biz üretiyoruz anc sadece üretmek yetmiyor, ürettiğimizi hep beraber tüketmeliyiz” dedi.

“Bizim diğer sloganımız, yemediğimiz ürünü satmıyoruz”

Akıncı, “Ürettiğimiz ürünleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Çünkü bizim diğer sloganımız, yemediğimiz ürünü satmıyoruz. Kendi mutfağımıza kullanmadığımız ürünü market rafına veya toplu tüketim yerlerine koymuyoruz.” dedi. “Maliyetler yüksek” Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı yerli ürünler konusunda, “Uzun yıllardan bu yana Kıbrıs yerli üretimine hizmet etmekteyiz.

Birçok alanda ve üründe öncülük eden bir firmayız. Yerli ürünlerin fiyatlarının ithal olanlardan daha düşük olması yönünde beklenti var. Maalesef bazı ürünlerin fiyatı biraz yüksek olabiliyor.

Sebepleri ise şöyledir: Ürünü burada üretsek te ambalaj malzemeleri yurtdışından geliyor. Navlun ve gümrük maliyetleri de çok yüksek. Ayrıca elektrik, işçilik ve akaryakıt maliyetleri var. Buna bağlı olarak seri olmayan üretimden dolayı 3 kuruş daha pahalı da olsa yerliyi destekleyelim.” diyerek sözlerine son verdi.