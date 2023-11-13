Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü ülke genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Törenler yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın saat 12.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu Kurumu’ndan yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak.

Ardından saat 15.00’te Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı’nda ve 15.30’da Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nda tören düzenlenecek.

Gün içerisinde ayrıca 40’ıncı yıl Cumhuriyet Korteji de yapılacak. Kortej saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığı önünden başlayacak ve Cumhurbaşkanlığında sona erecek.

-15 Kasım'da törenler tebrik kabulüyle başlayacak

15 Kasım Çarşamba günü törenler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığında saat 9.00’daki tebrik kabulüyle başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’na saat 9.30’da protokol sırasına göre çelenk sunulacak. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla tören sona erecek.

-Resmi Geçit Töreni

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmi Geçit Töreni saat 10.00’da İstiklal Marşı, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanmasıyla başlayacak.

Mesaj teatisinin ardından Lefke ve Erenköy’den getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı temsilcisinin konuşmasıyla devam edecek tören, halk dansları gösterisi ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Konseri’nin ardından resmi geçitle sona erecek.

- Türk Yıldızları gösterisi

15 Kasım günü saat 14.30’da Lefkoşa Mücahitler Sitesi’nde Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi açılacak.

Türk Yıldızları ise saat 15.45’te Girne Atatürk Anıtı önünde gösteri yapacak.

Türk Yıldızları gösterisi öncesinde Atatürk Anıtı’nda saat 14.00-15.00 saatleri arasında KKTC’yi selamlayacak.

-İlçelerdeki törenler

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki yerel tören saat 8.00’de protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ve şiir okunmasıyla sona erecek.

Gazimağusa’daki ilk tören saat 14.30’da Zafer Anıtı önünde anıta çelenklerin konmasıyla başlayacak. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erecek. İkinci tören, Fazıl Polat Paşa Bulvarı’nda saat 15.00’te yapılacak.

Girne’de 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek tören, Atatürk Anıtı’nda saat 14.00’te çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şiir ve konuşmalar yapılacak ve resmi geçit düzenlenecek.

15 Kasım dolayısıyla Güzelyurt’ta ilk tören saat 9.30’da Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek. Çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. İlk tören Yıldönümü Özel Defteri’nin imzalanmasıyla son bulacak. İkinci tören saat 9.45’te müze önünde düzenlenecek.

İskele’de saat 10.00’da başlayacak tören Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Saat 9.30’da İskele Belediyesi önünde toplanılarak Bekirpaşa Lisesi bandosu eşliğinde Ecevit Meydanı’na yürünecek. Meydandaki tören, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Kaymakamın konuşmasının ardından, şiirler okunacak ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılacak. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisinin konuşması ve KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nin horon gösterisinin ardından tören geçişiyle etkinlikler sona erecek.

Lefke’deki tören ise Lefke Atatürk Anıtı önünde saat 14.00’te başlayacak. Çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, özel defter imzalanacak. Şiir, halk dansları gösterisi ve konuşmaların ardından geçit töreni yer alacak.

- Bucaklar

İlçelerin yanında bucaklarda da 15 Kasım’da çeşitli tören ve kutlamalar yapılacak.

Mehmetçik’teki tören Atatürk Anıtı önünde 9.00’da yapılacak. Çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Törende konuşmalar yapılacak ve şiirler okunacak.

Akdoğan’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören saat 9.00’da başlayacak. Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesinin ardından şiir ve konuşmalar ile devam edecek, AKSAD halk dansları topluluğunun gösterisi ile tamamlanacak.

Geçitkale’deki tören, Geçitkale Kasaba Meydanı’nda saat 9.00’da başlayacak. Çelenklerin konmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Konuşma ve şiirlerin ardından halk dansları gösterisiyle tören sona erecek.

-Diğer etkinlikler

KKTC’nin yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü de etkinlikler düzenleyecek.

XIII. Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi Slalom Yarışı cumartesi günü yapılacak. Yarış saat 14.00’te Cemsa Karting’de yer alacak.

Pazar günü ise XIII. Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi düzenlenecek. Ralli, saat 10.00’da Dışişleri Bakanlığı önünden başlayacak ve Esentepe’de Califorian Restoran’da tamamlanacak.

- Tören nedeniyle Gönyeli Çemberi ile Honda Trafik Işıkları Kavşağı arasında yol kapalı

Lefkoşa’da çarşamba günü saat 7.00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar, Gönyeli Çemberi ile Honda Trafik Işıkları Kavşağı arasında kalan güzergah trafik akışına kapatılacak.

Bölgede ulaşım, belirtilen saatten itibaren şu şekilde sağlanacak:

“Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı üzerinden kontrollü olarak,

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler için, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Yakın Doğu Bulvarı üzerinden; Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için, Hamitköy çemberinden sola dönerek, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıkları’ndan sola dönerek, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden; Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağı ile Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden,

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için, Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden; Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için, Girne-Lefkoşa Anayolu’nu kullanarak Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden.”

- Gazimağusa’da tören bu yıl Fazıl Polat Paşa Bulvarı’nda olacak

Gazimağusa Belediyesi de, geçen yıllarda tören için kullanılan İsmet İnönü Bulvarı’ndaki kanalizasyon ve yol çalışmaları nedeniyle törenin bu yıl Fazıl Polat Paşa Bulvarı’nda kutlanacağını duyurdu.