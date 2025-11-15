KKTC’nin bugün kutlanan 42’inci kuruluş yıl dönümü dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen çeşitli eylem ve etkinliklere protesto edildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL ve öğrenci birliği “PSEM” tarafından dün Güney Kıbrıs’ın tüm şehirlerinde protesto yürüyüşü düzenlendiğini yazdılar.

Gazete, AKEL’in dün akşamüzeri “Orfea Barikatında” gerçekleştirdiği yürüyüşte “Girne İçin Yürüyoruz” pankartı taşındığını, etkinliğin açılış konuşmasının ise AKEL Milletvekili Hristos Hristofyas tarafından yapıldığını yazdı.

Hristofyas konuşmasında, gençliğin bu tür eylemlerde rol üstlenmesinin önemine dikkat çekerken Güney Kıbrıs’ta yayınlanan bir anketin sonuçlarına da atıfta bulundu.

Hristofyas, söz konusu araştırmanın, “EOKA B ve faşizmin, vatanın bölünmesindeki rolü konusunda devletin bilgilendirme eksikliğini ortaya koyduğunu” vurguladı.

Gazete bir diğer haberinde ise, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun kınama etkinliğinde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Stefanu konuşmasında özetle; “geçen zamanın bölünmüşlüğü ve sorunları daha da güçlendirdiğini” iddia ederek, “yeniden birleşmenin sunacağı imkanları ve işgalin devamının tehlikelerini küçümsemenin yanlış olduğunu” savundu.

“Tüm Kıbrıslı Türk liderleri aynı gören ve çözüm ihtimalini küçümseyen anlayışı kabul etmediklerini” belirten Stefanu, “Türkiye’nin iki devletli çözümde ısrar mı edeceği yoksa federasyona geri mi döneceğinin ancak müzakere masasında netlik kazanabileceğini” iddia etti.

Stefanu ayrıca, “çözüm dinamizmi yaratacak her türlü girişimi desteklemeye hazır olduklarını, Kıbrıs Türk toplumuyla güven ilişkisi kurulması çabalarını da sürdüreceklerini” sözlerine ekledi.

- PSEM’in eylemleri

Gazete bir diğer haberinde ise, “PanKıbrıs Öğrenci Koordinasyon Komitesi’nin” (PSEM) dün yüzlerce öğrencinin katılımıyla tüm şehirlerde KKTC’nin kuruluş yıldönümünü protesto eden eylemler gerçekleştirdiğini belirtti.

PSEM’in Baf, Larnaka ve Limasol’daki protesto yürüyüşlerine yüzlerce öğrencinin katıldığını, öğrencilerin “Kıbrıs, Halkına Aittir” pankartı taşıyarak “yeni neslin işgal ve bölünmeye karşı olduğu” mesajını verdiklerini belirten gazete, Güney Lefkoşa’daki eylemin ise “Mia Milia” (Haspolat) barikatında gerçekleştirildiğini aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Binlerce Öğrenci Sahte Devleti Kınadı”.

Alithia: “Sahte Devlet Öğrenciler Tarafından Kınandı”.