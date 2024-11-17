Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü, Belçika'da KKTC Brüksel Temsilciliği'nde verilen resepsiyonla kutlandı.

KKTC Brüksel Temsilcilik konutunda düzenlenen davette, KKTC Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Ayda Soylu ve eşi Süleyman Soylu tebrikleri kabul etti.

Resepsiyona, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin Avrupa Birliği Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer'in yanı sıra çok sayıda diplomat ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

KKTC'nin kuruluş yıl dönümü davetine ayrıca, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanı Korgeneral Kemal Turan, NATO Milli Askeri Temsil Heyeti (NMR) Başkanı Tümamiral İsmail Güldoğan, NATO Askeri Karargahı Ortaklıklar Direktör Yardımcısı Tuğgeneral Eray Üngüder, Yüksek Müttefik Komutanlık Siber Uzay Harekat Merkezi Direktörü Ümit Ersoy ile Askeri Ataşe Kurmay Albay Çağrı Sağıroğlu da eşleriyle birlikte iştirak etti.

Resepsiyon, davetlilere KKTC'ye özgü ikramların sunulmasının ardından sona erdi.