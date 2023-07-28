Güney Kıbrıs’ta, gümrük dairesi çalışanlarının 24 Temmuz tarihinde Larnaka ve “Mağusa” bölgesinde iki çiftlikte yaptığı araştırmada, KKTC’den yasadışı bir şekilde Güney Kıbrıs’a götürüldüğü iddia edilen türün ürünleri ele geçirildiği ifade edildi.

Larnaka’ya bağlı “Kivisil’de” (Cevizli) bulunan bir hayvancılık tesisinde gümrükten muaf 41 karton sigara, 15 karton elektronik sigara ve 6 buçuk kilo tütün ele geçirildiğini yazan Alithia, çiftliğin sahibinin tutuklandığını ve akabinde 8 bin Euro ödemek kaydıyla şahsın serbest bırakıldığını belirtti.

Paralimni’deki bir çiftlikte de gümrükten muaf 6 karton sigaranın yanı sıra 6 paket sigara ve 5,35 kilo tütün ele geçirildiğini yazan gazete, çiftliğin sahibinin tutuklandığını ve 3 bin 500 Euro ödemek kaydıyla, şahsın serbest bırakıldığını ekledi.