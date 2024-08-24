Fileleftheros’a göre Dipkarpaz ve Sipahi’deki Rum okulları ile Koruçam’daki Maronit okullarına öğretmen atamalarında bugüne kadar sadece adı geçen köylerden olan ya da bu köylere temelli yerleşenlere öncelik veriliyordu.

Değişiklik ile öncelik kapsamı, adı geçen köy kökenlilerin ve temelli yerleşenlerin akrabalarını (çocukları, eş çocukları) da kapsayacak şekilde genişletildi. Değişiklik tasarısında adı geçen köylerden veya bu köylerde temelli yerleşenlerden olmayıp da bu okullara atanan öğretmenlerin görev süresine şerh düşüldü.