KKTC'DE SONUNDA BUNUDA GÖRDÜ FIRINDAN KEBAPLARI ÇALDILAR

Ergün Yahat

Gazimağusa bu sabah ilginç bir olaya daha şahit oldu Hisar Restaurant sahibi Hüseyin Gül pazar sabaha yakın saat 02.30 da fırına kebaplarını salıp eve gitti.Sabahleyin saat 07.30 fırını açmaya geldiginde kapağının kilidini açık Fırının içerisine bakınca iki kuzu kellesi yanında 4 parçada fırın kebabının olmadığını görünce hayretler içerisine düştü. Hüseyin Gül keşke sabahleyin ben gelmeden fırını açıp alacağına gönülden söylerim kim parası yoksada almış ben ona beleş bile verirdim yazıklar olsun ne günlere kaldık .