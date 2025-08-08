(Kamalı Haber) - KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek tutuklanan İranlı Faramaz Rahim yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ömer Uluçay mahkemeye olguları aktardı. Polis 6 Ağustos 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret amirliğine giriş-çıkış dökümü almak için gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29.12.2024 tarihinden itibaren toplamda 220 gün izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının KKTC'de kaçak kaldığı zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılması gerektiğini kaydetti. Polis, ayrıca zanlının ihraç edile bilmesi için gerekli yazışmaların başlatıldığını ancak henüz işlemlerin tamamlanmadığını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.