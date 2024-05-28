KKTC’de geçen hafta meydana gelen 67 trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 20-26 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen kazaların 11’i yaralanma, 56’sı ise hasarla sonuçlandı.

Trafik kazalarının 19'u süratli araç kullanmak, 14'ü dikkatsiz sürüş yapmak, 12'si kavşakta durmamak, 13'ü yakın takip ve 9'u ise diğer nedenlere bağlı olarak meydana geldi. Kazalar sonucu toplam 4 milyon 254 bin TL'lik hasar tespit edildi. Kazaların 23'ü Lefkoşa, 17'si Gazimağusa ve Girne, 7'si Güzelyurt ve 3'ü İskelede oldu.

-Trafik denetimi

KKTC’de 20-26 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 777 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 3 bin 123 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 517 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 635 ) , Tehlikeli Sürüş ( 20 ), Dikkatsiz Sürüş ( 46 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 143 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 19 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 81 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 1051 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 60 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 82 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 12 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 61 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 59 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 6 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 12 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 5 ) ve 943 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. Toplam 231 araç trafikten men edilmiş ve 9 sürücü ise tutuklandı”