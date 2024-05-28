Ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Aysel Ağar(K-49) ve Enis Yalçın’ın (E-57) ölüm nedenlerinin kalp rahatsızlığı ve solunum yetmezliği olduğu açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, dün Gazimağusa’da geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Aysel Ağar’ın (K-49), yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, diyabet, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu kaydedildi.

Sütlüce’de de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Enis Yalçın’ın (E-57) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu ifade edildi.