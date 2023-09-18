Ülkede geçen hafta meydana gelen 77 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, süratin kaza nedenlerinde ilk sırayı aldığı geçen haftaki kazalarda 5 milyon TL’ye yakın hasar olduğu hesaplandı.

77 kazadan 2’si ölümle, 20’si yaralanmayla, 55’i de hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 27 kişi yaralandı.

Kaza nedenlerinde süratli araç kullanmak 25, dikkatsiz sürüş yapmak 20, kavşakta durmamak 13, yakın takip 11 ve diğer etkenler 8 olarak sıralandı.

Toplam hasar miktarı 4 milyon 926 bin 55 TL olarak hesaplanırken, kazaların 28’i Lefkoşa, 28’i Girne, 11’i Gazimağusa, 5’i Güzelyurt ve 5’i de İskele sınırlarında oldu.

-11 bin 354 araç sürücüsü denetlendi, 899’u hakkında yasal işlem başlatıldı

Öte yandan polisin 11 -17 Eylül tarihleri arasında, ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde, toplam 11 bin 354 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 899 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen sürücülerin suçları şöyle sıralandı:

“Sürat 320, seyir halindeyken cep telefonu kullanmak 119, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 93, trafik levha ve işaretlerine uymamak 66, emniyet kemersiz araç kullanmak 56, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 30, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 26, dikkatsiz sürüş 25, muayenesiz araç kullanmak 17, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 10, tehlikeli sürüş 8, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak 8, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 7, trafik ışıklarına uymamak 3, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak 1 ve 110 diğer trafik suçları.”