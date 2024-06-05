Havaların ısınmasıyla birlikte yangınlar da arttı. Gönendere-Pınarlı, Serdarlı, Düzce ve Lefke bölgesinde dün çıkan yangınlar zarara neden oldu.

-Gönendere-Pınarlı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gönendere-Pınarlı Anayolunun kenarında dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen yangın sonucu yaklaşık bir dönüm arpa, 16 dönüm anız, 18 adet rulo balya, 7 adet zeytin ağacı ve yaklaşık 20 metre uzunluğundaki sulama hortumu yandı.

-Serdarlı

Serdarlı’da dün saat 17.30 sıralarında Karga Tuzu mevkiinde meydana gelen yangında yaklaşık beş dönüm buğday, beş dönüm anız ve beş adet zeytin ağacı yandı.

-Düzce

Düzce köyünün kuzey kısmında dün saat 16.00 sıralarında, muhtemelen elektrik trafosunun ısınıp yere atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangında, toplam 45 adet rulo balya, muhtelif ölçülerdeki sulama hortumu ile damlama lastikleri, yaklaşık 10 dönüm anız, 60 dönüm kuru ot ve 400 metre uzunluğunda elektrik kablosu yandı.

-Lefke

Lefke’de dün saat 10.30 sıralarında Lefke Gazi Lisesi’nin batı kısmındaki ağaçlık alanda meydana gelen yangında, toplam 30 adet çam ağacı ve beş dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve dallar yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.