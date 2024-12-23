Polis Genel Müdürlüğü, 16-22 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık itfaiye raporunu yayımladı. Rapora göre, KKTC genelinde toplam 12 yangın ve 52 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu oluşan toplam zarar 921 bin TL olarak kaydedildi.

Yangınların çıkış sebepleri arasında şömine bacalarının ısınarak tavandaki kaplamaları tutuşturması, elektrik kaynaklı kısa devre, akaryakıt sızıntısı, sigara izmariti, yıldırım düşmesi ve elektrikli battaniyeden kaynaklı koltuk yangını gibi faktörler yer aldı. Yangınların 4'ü Girne, 3'ü Güzelyurt, 2'si Lefkoşa, 1'i Gazimağusa, 1'i Geçitkale ve 1'i Yeşilköy'de meydana geldi.

Özel servis olayları arasında asansör, su kuyusu ve trafik kazalarında mahsur kalan kişilerin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, kedilerin ağaçlardan veya çatıdan indirilmesi gibi durumlar öne çıktı. Lefkoşa'da 18, Girne'de 14, Güzelyurt'ta 9, İskele'de 5, Çağlayan'da 2, Yeşilköy'de 2, Geçitkale ve Gazimağusa’da birer olay yaşandı.

-Polis Genel Müdürlüğü'nden uyarı

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü, yangın riskine karşı vatandaşları tedbir almaya çağırdı. Açıklamada, kış aylarında temizlik ve ısınma amaçlı ateş yakmanın yasak olduğu ve ateşin kontrol dışına çıkarak yangına neden olabileceği vurgulandı. Halı, perde, yatak ve koltuk gibi kolay tutuşabilen eşyaların, şömine, soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından en az 3 metre uzakta tutulması gerektiği belirtildi. Şömine ve odun sobalarının düzenli olarak temizlenmesi ve söndüğünden emin olunmasının yangın riskini azalttığına dikkat çekildi.

Yılbaşı ağaçlarının, şömine ve ısıtıcılar gibi kaynaklardan uzak tutulması, süs ışıklarının ise uyku saatlerinde kapatılmasının önemine değinildi. Sigara izmaritlerinin tamamen söndürülmeden atılmaması gerektiği vurgulanarak, özellikle yol kenarları, ormanlık alanlar, çöpler ve yanıcı maddeler üzerine atılmasının büyük risk oluşturduğu ifade edildi. Şömine, soba ve mangal yakarken tiner, benzin gibi ani parlayan maddelerin kullanılmaması gerektiği, mangal alanında ise yanıcı maddelerin bulunmamasının önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada, priz çoğaltıcılarına fazla akım çeken ütü, tost makinesi gibi cihazların takılmaması gerektiği, bunun yangın riskini artırdığı hatırlatıldı. Deforme olmuş uzatma kablolarının kullanılmaması gerektiği ve bu tür cihazların fişte unutulmasının kısa devreye neden olabileceği kaydedildi. Ayrıca, akaryakıt taşıyan araçların egzoz ve lastik kontrollerinin düzenli yapılmasının, yakıt sızıntıları veya kısa devre kaynaklı yangınların önüne geçebileceği vurgulandı.

Tehlike arz eden trafo merkezleri, elektrik direkleri veya birbirine temas eden elektrik tellerinin görülmesi durumunda, 188 Elektrik Arıza hattına bildirilmesi gerektiği ifade edildi. Araçlarda, evlerde ve işyerlerinde yangın söndürme cihazı bulundurmanın, yangın büyümeden kontrol altına alınmasına yardımcı olacağı belirtildi. Vatandaşların, duman veya ateş belirtisi fark etmeleri halinde 199 İtfaiye İhbar, 177 Orman Yangını İhbar veya 155 Polis İmdat hatlarına başvurmaları istendi.