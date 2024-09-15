KKTC Yükseköğretiminde Kriz: Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar'dan İsyan! Hükümette Uyum Sorunu mu Var?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yükseköğretim alanında son dönemde yapılan düzenlemeler ve alınan kararlar, Koalisyon Hükümeti içinde çatlaklara yol açmış gibi görünüyor. Özellikle üçüncü dünya ülkelerinden gelen ve 25 yaşını aşmış bireylerin üniversitelerin lisans programlarına kayıtlarının engellenmesi, Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar tarafından sert eleştirilere neden oldu. Akpınar, bu uygulamanın KKTC'nin yükseköğretim alanını olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak hükümetin politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Uluslararası Öğrenciler İçin Zorlaştırılan Kayıt Süreci

Serhat Akpınar, üçüncü dünya ülkelerinden gelen ve KKTC üniversitelerinde lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin karşılaştığı yeni engellere dikkat çekerek, bu durumun KKTC’nin uluslararası eğitim merkezi olma hedefleriyle çeliştiğini belirtti. Özellikle vize sürecinde yaşanan belirsizlikler ve kabul işlemlerinin tamamlanmadan öğrencilerden vize beklenmesi, öğrencilere ek bir külfet yaratıyor. Akpınar, dünyanın diğer ülkelerinde bu tür sınırlamaların olmadığını ve kabul alan öğrencilerin vize işlemleri tamamlanmadan üniversitelere kayıt yapabildiklerini hatırlatarak KKTC’nin de bu konuda adım atması gerektiğini vurguladı.

Hükümette Uyum Sorunu mu Var?

Akpınar’ın bu sert çıkışı, hükümet içinde yükseköğretim politikaları konusunda bir uyumsuzluk olduğu yorumlarına neden oldu. Akpınar, KKTC’nin dünya yükseköğretim alanında bir çekim merkezi olma potansiyelini zayıflatan bu tür kararların, rekabet gücünü zedeleyeceğini ve sektörün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Yükseköğretim Koordinasyon Kurulu Zorunluluğu

Başbakanlık bünyesinde daha önce Başbakan Sn. Ünal Üstel tarafından gündeme getirilen Yükseköğretim Koordinasyon Kurulu’nun acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Akpınar, bu kurulun KKTC yükseköğretim politikalarının oluşturulmasında önemli bir rol oynayacağını savundu. Hükümetin, yükseköğretim alanında vizyoner bir politika oluşturmaması durumunda, KKTC’nin uluslararası arenadaki rekabet gücünün hızla düşeceğine dikkat çekti. KKTC’nin uluslararası eğitimdeki yerini güçlendirmek için atılacak adımların gecikmemesi gerektiğini belirten Akpınar, hükümeti bu konuda hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmeye davet etti.

Serhat Akpınar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım;