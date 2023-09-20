Töre: “İzciliğin temeli örnek bir yaşam biçimi sergilemek”

Zort: “İzcilik birlikte yaşamayı, paylaşmayı, saygıyı, disiplini, ekip ruhunu öğretir”

Fedai: “Derneği, geçmişin geleceğe ışık tutması için kurduk”

KKTC İzci Liderleri Derneği tanıtım buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, izciliğin temelinin örnek bir yaşam biçimi sergilemek olduğunu kaydetti.

Merit Lefkoşa’da düzenlenen etkinlikte konuşan Zorlu Töre izciliğin insanlara güzelliği, sevgiyi, saygıyı aşıladığını dile getirdi. Konuşmasında nezaketin önemine işaret eden Töre, “İnsanoğlu bazen haddini aşar ama izci öyle olmamalı” dedi. İzciliğin temelinin örnek bir yaşam biçimi sergilemek olduğunu söyleyen Töre, liderliğin ise tüm insanlığı sevmekten geldiğini belirtti.

-Zort: “İzcilik birlikte yaşamayı, paylaşmayı, saygıyı, disiplini, ekip ruhunu öğretir”

KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort ise etkinlikte yaptığı konuşmada, yurt dışında olması nedeniyle etkinliğe katılamayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı temsilen konuşma yaptığını belirtti.

Zort konuşmasında izciliğin yeni kuşaklar yetiştirmede önemli görev üstlendiğini kaydetti.

İzciliğin birlikte yaşamayı, paylaşmayı, saygıyı, disiplini, ekip ruhunu öğrettiğini belirten Zort, derneğin yeni neslin en güzel şekilde yetişmesine önemli faydaları olacağına inanç belirtti.

-Fedai: “Derneği, geçmişin geleceğe ışık tutması için kurduk”

KKTC İzci Liderleri Derneği Başkanı Lütfiye Fedai ise, iyi bir geleceğe ulaşmakta eğitimin önemine işaret etti.

Erdemli nesiller yetiştirmek yolunda izciliğin önemine değinen Fedai, bu açıdan Eğitim Bakanlığına görevler düştüğünü söyledi.

İzci liderlerini bir araya getirerek, geçmişin geleceğe ışık tutmasını sağlamak istediklerini, derneği bu nedenle kurduklarını ifade eden Fedai, çalışmalara katkı koyanları, kurucu üyeleri ve yönetim kurulu üyelerini de sahneye çağırarak teşekkür etti.