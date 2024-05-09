KKTC İzci Liderleri Derneği (İLDER)kuruluşunun 1. yılını "çadırlı kamp" etkinliği ile kutluyor.

İLDER’den verilen bilgiye göre, 10-11 Mayıs tarihlerinde, Boğaz Piknik Alanı’nda, 40 izci liderinin katılımıyla gerçekleşecek birinci yıl etkinliği çerçevesinde yapılacak kampta saat 20.30’da kutlama etkinlikleri başlayacak.

Atatürk ilkelerine bağlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültürel, manevi değerlerini yaşatmak ilkesiyle; başta izci liderleri olmak üzere yetişkin, genç, çocuk ayırt etmeksizin herkesin üreten, araştıran, gelişen ve toplumun gelişimine her alanda katkı sağlayan bireyler amacıyla kurulan İLDER'in geride bıraktiğı bir yıl boyunca birçok etkinliğe imza attığı kaydedildi.

Dernek Başkanı Lütfiye Fedai Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ inde izcilik faaliyetlerine gönül vermiş, izcilik ateşini yüreklerinde taşıyan izci liderlerinden oluşan Derneğin dolu dolu geçen bir yılında Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin kurullarının yanı sıra tüm üyelerin destek ve aktif katılımı olduğunu belirterek tüm üyelere birlikteliğin getirmiş olduğu başarıdan dolayı teşekkürlerini ifade ederken "1Derneğimize bugüne kadar katkıda bulunan gerek şahıs gerekse kurum ve kuruluşlara da bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederim.” dedi.