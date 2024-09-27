Protokolle Türk Dünyası Belediyeler Birliği koordinasyonunda iki ülkenin yerel yönetimleri arasında etkili ve sistematik istişare ve bilgi alışverişi öngörülüyor

Oğuz: "Bu protokolün imzalanması KKTC’nin uluslararası alanda tanınması için de önemli"

Taghiyev: “Her bir Türk devleti canımızdır, kanımızdır. Çok güzel tabiatı olan kardeş ülkedeyiz, sizinle gurur duyuyoruz”

Özçınar: “Bu, uzun yıllardır çalışmalar sürdürdüğümüz Azerbaycan ekibinin ilk resmi temasıdır, tarihimizde bir ilktir. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz”

: Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ile Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği (AŞBMA) arasında yerel yönetimde çeşitli alanlarda iş birliğini öngören protokol imzalandı.

Girne'de The Arkın Colony Hotel’de düzenlenen imza törenine İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Azerbaycan’dan ve KKTC’den belediye başkanları katıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Azerbaycan Şehir Belediyeler Birliği Başkanı ve Nerimanov Belediye Başkanı Tamraz Taghiyev’in imza koyduğu protokol uyarınca Türk Dünyası Belediyeler Birliği koordinasyonunda iki ülkenin yerel yönetimleri arasında etkili ve sistematik istişare ve bilgi alışverişi oluşturulması ve sürdürülmesi öngörülüyor.

-Özçınar

İmza töreninde ilk sözü alan Mahmut Özçınar, bu protokolün, Türk Dünyası Belediyeler Birliği organizasyonda, sosyal, kültürel, ekonomik, tecrübe paylaşımını geliştirmeye yönelik çalışmalara ivme kazandırmak ve kardeş belediyeciliği yaygınlaştırmak için oluşturulduğunu söyledi.

Projenin ilk ayağında TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şahitliğinde Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandığını anımsatan Özçınar, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği ile imzalanan protokolün bu projenin ikinci ayağı olduğunu söyledi.

Özçınar, “Bu, uzun yıllardır çalışmalar sürdürdüğümüz Azerbaycan ekibinin ilk resmi temasıdır, tarihimizde bir ilktir. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yerel yönetimlerin dünyada geliştiğini, sorumluluk ağlarının genişlediğini ve merkezi yönetimlerin birçok görevini devraldığını belirten Mahmut Özçınar, benzer iş birliklerini diğer Türk devletleriyle geliştirmeyi hedeflediklerini de söyledi.

- Taghiyev

Azerbaycan Şehir Belediyeler Birliği Başkanı ve Nerimanov Belediye Başkanı Tamraz Taghiyev, KKTC’de bulunmaktan ve böyle bir iş birliği protokolü imza koymaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu protokollerin ve kardeş şehir ilişkilerinin devamını diledi.

Taghiyev, “Her bir Türk devleti canımızdır, kanımızdır. Çok güzel tabiatı olan kardeş ülkedeyiz, sizinle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği arasında imzalanan protokolün önemine işaret ederek, bunun KKTC’nin uluslararası alanda tanınması için de önemli olduğunu söyledi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda 3’üncü kez KKTC’ye yönelik tecrit ve izolasyonların kaldırılması ve KKTC’nin tanınması için çağrı yaptığını anımsatan Oğuz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in KKTC’yi Türk Devletlerinin tanımasına yönelik girişimlerine ve ‘KKTC bayrağı Azerbaycan’da dalgalanacaktır’ sözüne vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’in Azerbaycan temaslarının ardından özelikle Azerbaycan ve KKTC arasında siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda önemli gelişmeler yaşandığını belirten Oğuz, bunlara yıllardır özlem duyulduğunu belirtti.

Bundan sonraki aşamada diğer Türk devletleriyle gerek yerel yönetim gerek diğer konularda, gerekse KKTC’nin tanınmasına yönelik iş birliklerinin gelişmesini dileyen İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, “Biz kardeşlerimizle iş birliğine her zaman açığız. İki ülkenin bütün unsurları ile birbirini tanıması, çok önemli, iş birliği çok önemli. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği bu aşamada öncülük yapıyor” dedi.

Dursun Oğuz, şunları da kaydetti:

“KKTC dünyada var olan bir devlettir. Bugün ambargolar olsa da yoluna devam ediyor, bu çerçevede varlığımızı diğer ülkelerle paylaşmak istiyoruz. Biz barışçıl bir ülkeyiz, barışa inanan bir ülkeyiz ama aynı zamanda devletimize inanan ve sahip çıkan bir ülkeyiz. İlişkilerimize bu şekilde devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından protokol imzalandı ve anı fotoğrafı çekildi.

-Protokol

İş birliği protokolü uyarınca taraflar, KKTC ve Azerbaycan yerel yönetimleri arasında eğitim, sağlık, gençlik ve spor, turizm, tarihi ve kültürel mirasın korunması, çevre, enerji, kültür ve sanat, alt yapı ve üst yapı, teknik ve insani yardım, bilgi teknolojileri ve ulaşım gibi konularında iş birliği yapmak amacıyla tecrübe paylaşımı, uzman değişimi programları gerçekleştirilecek ve iki tarafın da uygun gördüğü projeleri birlikte uygulamaya koyacak.

Protokol uyarınca taraflar KKTC ve Azerbaycan şehirleri arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin, yerel diplomasi kanalıyla gerçekleştirilmesi amacıyla kardeş şehir ilişkileri kurulmasını destekleyecek ve teşvik edecek.

Taraflar yerel kalkınmanın sağlanması için iş insanları arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla yatırımcılara ve girişimcilere gerekli teşvik ve yardımı sağlayacak.