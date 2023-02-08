Adıyaman'daki depremde İsias Hotel'deki KKTC kafilesinden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Başbakanlık açıklamasındai Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan İbrahim Yakula isimli öğretmenin cansız bedenine ulaşıldıuğı belirtildi.
Açıklamada "Kardeşimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.
Böylelikle İsias Otel’de kayıp sayımız 2’ye çıkmış bulunuyor. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor."denildi.
Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da sosyal medya paylaşımında, "KKTC ekibimizinden İbrahim Yakula'nın cansız bedenine ulaşılmıltır." dedi.
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