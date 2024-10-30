KKTC Alevi Kültür Merkezi, 30. kuruluş yıl dönümünü 3 gün sürecek etkinliklerle kutlayacak.

KKTC Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinliklere Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ile Avrupa’nın pek çok ülkesinden federasyon başkanları da katılacak.

Türkiye’deki Alevi Kurumlarının Genel Başkanlarının da katılacağı etkinliklere programına, KKTC’den de devlet erkanı, siyasiler, sendika başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve basın-yayın organları davet edildi.

Kutlama etkinlikleri 3 gün boyunca Cihangir’de bulunan Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde yapılacak.

Etkinlikler yarın akşam Alevi inancında çok önemli bir yere sahip olan Birlik Cemi ile başlayacak.

1 Kasım Cuma akşamı saat 19.00’da 30. Yıl Resepsiyonuyla devam edecek kutlama etkinlikleri, Türkiye ve Avrupa’dan gelen konuk sanatçılar Kutsal Evcimen, Birkan Sağlam, Eren Boyraz ve KKTC’den Grup Ezman’ın konseriyle devam edecek.

Etkinlikler, 2 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’de, moderatörlüğünü Gazeteci Dilek Odabaş’ın yapacağı panelde, “Avrupa ve Türkiye’de Alevi Hareketi: Asimilasyonla Mücadele, Hak Talepleri ve Çözüm Yolları” konularının tartışılmasıyla sona erecek.

Panel sonrasında Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Kıbrıs Halk Oyunlarını sergileyecek. Etkinlik programı, Türkiye’den gelen konuk sanatçılar Gülcihan Koç, Deniz Türkan ve Metin&Kemal Kahraman’ın vereceği final konserleriyle tamamlanacak.

KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Cengiz Demir yaptığı açıklamada, 1994 yılında 41 kurucu tarafından yakılan ışığın bugünlere getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, kurumun 30. yaşını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Etkinlik ve konserlerin tümünün ücretsiz olduğunu dile getiren Demir, herkesin etkinliklere davetli olduğunu belirtti.