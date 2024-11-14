KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü nedeniyle Hamitköy'de bulunan Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı'nda tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri diğer sivil ve askeri zevat katıldı.

Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından anıt özel defteri imzalandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterine şunları yazdı:

"Kıbrıs Türk mücadele tarihinin unutulmaz Lideri Doktor Fâzıl Küçük; hekim, yayımcı ve siyasetçi kimliğinizle Kıbrıs Türk halkına uzun yıllar boyunca özveriyle üstün hizmetler sundunuz. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve varoluş mücadelesinde simgeleşmiş bir öncü oldunuz; bugün 41. yılını kutladığımız devletimizin temellerini atan isimler arasındasınız.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve eşitliğini sağlayacak, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü, hedefiyle bir çözüm arayışındaysak, bu arzumuzun kökleri sizin liderliğinizde yürütülen onurlu varoluş mücadelesinde yatmaktadır.



Bugün bizlere bıraktığınız bu mutlu miras doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantisi ile uluslararası alanda KKTC'ye sunduğu destekle aynı kararlılıkla yolumuza devam etmekteyiz.

Emsalsiz katkılarınız ve halkımız için gösterdiğiniz fedakârlıklar her zaman minnetle anılacak; sizin çizdiğiniz yolda yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."