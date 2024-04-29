Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırmaları Derneği (KISAD) ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin (KTTB) iş birliğinde gerçekleştirilen “İlk Adet Bilgi Paketim Okulda” pilot projesi tamamlandı. Projede, çocukların ergenlik dönemine sağlıklı bir başlangıç yapması hedefleniyor.

KISAD’dan yapılan açıklamada, ergenlik döneminin, çocuğun yaşam yolculuğunda deneyimlediği önemli bir süreç olduğu ifade edilerek, bu süreçte sadece fiziksel değil hormonal ve ruhsal yönden de değişiklikler meydana geldiği belirtildi ve çocuğun bu süreci sağlıklı olarak tamamlamasının ilerideki hayatını olumlu anlamda etkileyeceği kaydedildi.

Ergenlik döneminde aile desteği ve doğru sağlıklı bilgiye erişimin oldukça önemli olduğunun altı çizilen açıklamada, yapılan araştırmalara göre, toplumun farklı kesimlerinde adet/regl döngüsü ile ilgili bilgi eksikleri olduğu belirtildi.

Bu eksikliklerin giderilmesi için, “İlk Adet Bilgi Paketim Okulda” pilot projesi ile çocukların ergenlik dönemine girerken adet/regl döngüsü, ergenlikle ilgili doğru bilgi kaynaklarına ulaşımı, uzmanlar tarafından eğitimlerle bilgi edinilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan istişareler doğrultusunda pilot çalışma için Şehit Turgut Ortaokulu, Bayraktar Ortaokulu ve Türk Maarif Koleji’nin seçildiği ifade edildi.

-Projenin üç eğitim basamağı

Üç eğitim basamağı bulunan projenin ilk basamağında, 2023-2024 Eğitim Yılı başında bu okullarda görev yapan rehber öğretmenlere Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Kongre Salonu’nda proje ile ilgili eğitim verildiği ifade edilen açıklamada, eğitimin, KISAD Eğitim, Farkındalık ve Savunuculuk Komitesi üyesi Naciye Fikretler tarafından verildiği belirtildi.

Açıklamada, projenin ikinci eğitim basamağında her bir pilot okulda 6’ncı sınıf ailelerine, KTTB Temsilcisi Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayşe Zeki tarafından “Dingin Çocukluktan Fırtınalı Ergenliğe” başlığı altında seminerler verildiği kaydedildi.

Projenin üçüncü basamağında ise üç pilot okulda 6’ncı sınıf kız öğrencilerine yönelik KISAD Eğitim, Farkındalık ve Savunuculuk Komitesi üyesi Doç. Dr. Filiz Yarıcı tarafından eğitim seminerleri verildiği ifade edildi.

-Ramiz

KISAD Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, adet döngüsünün, sağlıklı gelişimin parçası olduğunu ifade ederek, çocuklara, ailelerinin dışında bilgi ve sorularının yanıtlanabileceği ortamların sağlanması gerektiğini belirtti.

Temelinde adet döngüsü ve çocukların ergenliğe girmeleriyle vücutlarında olan değişimlerin de müfredatın parçası olması ve cinsiyet ayırmadan tüm sınıflara verilmesi gerektiğini kaydeden Ramiz, pilot çalışmanın, her yıl tekrarlanması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.