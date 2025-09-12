Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, AA muhabirine, ülkesinin TDT dönem başkanlığı ve teşkilatla ilgili değerlendirmede bulundu.

TDT'ye üye ülkeler ve gözlemci ülkelerin liderlerinin Kasım 2024'te ülkesinde "tarihi" bir zirve gerçekleştirdiğini dile getiren Kazakbayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu vesileyle Kırgızistan'a yaptığı resmi ziyaretin önemine dikkati çekti.

Kazakbayev, Erdoğan'ın ziyaretinde Türkiye ile Kırgızistan arasındaki anlaşmalar ve protokollerin de gözden geçirildiğini belirterek, Erdoğan'a Manas Nişanı tevcih edildiğini hatırlattı.

Büyükelçi Kazakbayev, Kırgızistan'ın Erdoğan'ın "tarihi" ziyaretini uzun süre beklediğini söyledi.

TDT dönem başkanlığını 2024'ten beri ülkesinin üstlendiğini ifade eden Kazakbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov liderliğinde Ankara Büyükelçiliği olarak görevleri bulunduğunu belirtti.

Kazakbayev, bu görevler arasında TDT'ye ilişkin konferanslar da olduğunu dile getirerek, ülkesinin dönem başkanlığında, ekonomik entegrasyon ve dijitalleşme gibi konulara odaklanıldığını ifade etti.

Afetlere karşı ortak çözümler bulmanın da TDT'nin gündeminde olduğunu belirten Kazakbayev, afetlerde iklim değişikliğinin etkisine işaret etti.

Kazakbayev, Türk Dünyası Gençlik Vakfının Çamlıdere'de büyük bir kamp yaptığını, birçok şehirdeki üniversiteden gençlik kolları başkanlarına konferans verildiğini söyledi.

Ülkesinin 3 ay daha TDT dönem başkanlığını yürüteceğini dile getiren Kazakbayev, destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.

"Türk dünyası liderlerinin ortak gayretleriyle 'Türk dünyası asrı' yaşanacak"

"Türk Devletleri Teşkilatı sadece siyasi bir teşkilat değil. Bu, ortak tarih, ortak dil, kanımız, canımız, tarihimiz, kültürümüz bir olan kardeşlerin teşkilatı." diyen Kazakbayev teşkilattaki herkesin çalıştığını, bu nedenle başkanlıkların sembolik olduğunu söyledi.

Kazakbayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" stratejisine işaret ederek, Türk dünyası liderlerinin ortak gayretleriyle "Türk dünyası asrı"nın yaşanacağını kaydetti.

"21. asır gerçekten Türk dünyası asrı olacak." ifadesini kullanan Kazakbayev, bu doğrultuda birlikte çalışılması gerektiği mesajını verdi.