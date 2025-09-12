Konuya ilişkin basın toplantısında gösterilen videoda şüphelinin çatıdan koşması, binanın yan tarafından aşağı inmesi ve otoparktan geçerek kalabalık caddeye doğru ilerlemesi yer alıyor.

Utah Kamu Güvenliği Departmanı Komiseri Beau Mason, zanlının binanın yan tarafından aşağı inerken el izi bıraktığını belirterek, "DNA örnekleri almayı planladığımız bazı yerlerde lekeler var. Şüphelinin tenis ayakkabısı giydiğinin açıkça tespit edildiği ayakkabı izi var." ifadelerini kullandı.

"Kirk suikastıyla ilgili dezenformasyon yapılıyor" vurgusu

Utah Valisi Spencer Cox, Kirk'e yönelik ölümcül silahlı saldırıyla ilgili internette "muazzam şekilde dezenformasyon" yapıldığını ve bir kısmının yurt dışından olduğunu söyledi.

Halkı sosyal medyadan uzak durmaya çağıran Cox, "Rusya, Çin ve dünyanın dört bir yanından dezenformasyon yaymaya ve şiddeti teşvik etmeye çalışan botlar var." ifadesini kullandı.

Cox, Kirk cinayetinin aydınlatılması için soruşturmacıların yaklaşık 200 görüşme yaptığını ve bu kapsamda 20 kolluk kuvvetinin ortaklaşa çalıştığını belirtti.

Silahlı saldırıya ilişkin şu ana kadar 7 binden fazla ipucunun elde edildiği bilgisini veren Cox, şüphelinin yakalanması için halktan yardım istedi.

Kirk'ün naaşı Arizona'ya getirildi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kirk'ün naaşını Arizona'ya getirdi.

Vance, Cumhuriyetçi aktivist Kirk'ün tabutunun uçağa yüklenmesi sırasında üniformalı bir grup askerle taşınmasına yardım etti.

Uçak, Kirk'ün suikasta uğradığı Utah Valley Üniversitesinin bulunduğu Orem kentine 64 kilometre mesafedeki Salt Lake City’den havalandı.

Vance, Kirk'ün naaşının Air Force Two uçağıyla memleketi Arizona'ya ulaştırılmasına eşlik etti.

Uçağın Arizona eyaletinin Phoenix kentine ulaşmasının ardından Başkan Yardımcısı'nın eşi Usha Vance, Kirk'in eşiyle uçaktan indi.

Charlie Kirk'in öldürülmesi

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, 10 Eylül'de yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD medyasındaki bazı haberlerde bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış ancak kısa süre sonra bu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.

ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirler yayan kar amacı gütmeyen kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta da 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie, seni seviyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.