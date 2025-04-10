Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 1. Etabına bu yıl başlanacak Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi tamamlandığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kamu hastanelerinin toplam yatak kapasitesinin 1.850’ye ulaşacağını söyledi.

Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi tanıtım toplantısında, projeye ilişkin sunum yaptı.

Kırbıyık, “Lefkoşa Devlet Hastanesi Yapımı ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Renevasyonu” başlıklı sunumunda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile KKTC Sağlık Bakanlığı arasında son dönemde yapılan iş birlikleri, KKTC’deki temel sağlık istatistikleri ve iki bakanlığın ortak hedefleri hakkında bilgiler paylaştı. Lansmanda projeye ilişkin görseller de paylaşıldı.

Kırbıyık, Türkiye ve KKTC Sağlık Bakanlıkları arasında son dönemdeki giderek artan iş birlikleri kapsamında yapılanlar arasında, KKTC’de 100 yataklı pandemi hastanesi ile çeşitli tıbbi cihaz ile ilaç ve aşı tedariklerini sıraladı.

KKTC’deki temel sağlık istatistiklerine ilişkin bilgi de veren Kırbıyık, KKTC’de yedi kamu, bir üniversite ve dokuz özel hastane olduğunu, kamuda 1.150 yatak, üniversitede 209 ve özelde ise 266 yatak olmak üzere toplam 1.625 yatak bulunduğu belirtti.

Kırbıyık, KKTC’de hali hazırda 10 bin kişiye düşen yatak sayısının kamuda 24, toplamda 34; nitelikli yatak oranının yüzde 20 civarında olduğunu ve toplam yatak kapasitesinin yüzde 12’sinin yoğun bakım yataklarından oluştuğunu söyledi.

Türkiye ve KKTC Sağlık Bakanlıklarının ortak hedefine ilişkin olarak Kırbıyık, KKTC’nin gelişme ve nüfus artış hızı, turizm potansiyeli, üniversite kapasitesi gibi unsurlar dikkate alınarak önümüzdeki dönem sağlık altyapı planlamasının 700 bin kişiye göre gerçekleştirildiğini belirtti.

Kırbıyık bu kapsamda OECD’nin temel baz aldığı 10 bin kişiye düşen yatak sayısı projeksiyonun toplamda 42 olduğunu, bu hedefe ulaşabilmek için KKTC’de kamu yatağının 26’ya ulaşması gerektiğinin görüldüğünü söyleyerek, bu projeksiyona göre KKTC’de toplam 1.820 kamu yatağı kapasitesine ulaşılması gerektiğini söyledi.

Kırbıyık, bu çerçevede önümüzdeki dönemde yeni hastane yapımıyla toplam yatak kapasitesinin artırılması ve nitelikli yatak oranının yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Kırbıyık bunun yanı sıra Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Renovasyonu Projesiyle toplam 456 yatağın nitelikli yatağa dönüştürülmesinin hedeflediğini söyledi.

Kırbıyık, 1.Etabına bu yıl başlanması planlanan Lefkoşa Devlet Hastanesi tamamlandığında kamu hastanelerinin toplam yatak kapasitesinin 1.850’ye ulaşacağını belirtti.

İki etaptan oluşacak Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin toplam arasa alanının 215.012 metrekare, oturum alanının 25,400 metrekare, kapalı alanının 100.000 metrekare olduğunu belirten Kırbıyık, yeni hastanenin yatak sayısının 640, yoğun bakım yatak sayısının 220, poliklinik yatak sayısının 160 ve ameliyathane sayısının ise 24 olacağı kaydetti. Kırbıyk, yeni hastanede 840 araç kapasiteli otopark olacağı bilgisini de paylaştı. Kırbıyık, 1. Etapta yatak sayısının 320 olacağını söyledi.

Kırbıyık, Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Renevasyonu sonrasında ise hastanenin bünyesinde 456 yatak barındıran, a nitelikli sağlık hizmeti sunan bir sağlık kampüsüne dönüştürüleceğini söyledi. Kırbıyık, bu çalışmaların yeni hastanenin 1. Etap çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yürütüleceğini kaydetti.

Kırbıyık, “Bu projelerle, yeni ve nitelikli sağlık hizmetini Kıbrıslı vatandaşlarımıza sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ederim. Bu hastanelerimizle uluslararası standartlarda örnek gösterilebilecek, gurur duyulacak eserleri inşallah en kısa sürece hayata geçireceğiz” dedi.