Kıbrıs Türk halkı, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Başbakan Ünal Üstel'e yönelik küçümseyici ifadelerine tepki gösterirken, toplumu bölen imam ise teşekkür mesajı yayınlayarak hadsizlik yapmaya devam etti.
Sendika yöneticilerine yönelik yaptığı ''Selasını vermeyeceğim. Cenaze namazını kıldırmayacağım'' ifadeleriyle toplumu bölen imam İbrahim Damar, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Başbakan Üstel'e yönelik kullandığı küçümseyici ifadeleri, hoş karşıladı, teşekkür etti.
İbrahim Damar'ın teşekkürü kısa sürede tepki topladı.