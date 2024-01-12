KİM BU MÜTEAHHİT !!!

Aile yakınları ve yanında çalışanlar adına kurduğu paravan şirketlerle bankaları hortumlayan ünlü müteahhitin yeni yöntemler geliştirdi.

Ünlü müteahhit çek yasaklı olduğu için kendi şirketinin ödemelerini yapmak üzere yakın akrabaları adına kurduğu şirketten piyasaya milyonlarca sterlinlik ileri tarihli çekler verdi.

Bu çeklerin ödemesinden kurtulmak için ise çek imza yetkililerini değiştirerek piyasada çok büyük bir vurguna imza attı.

Olayın tüm detayları ve ayrı ayrı şirketlerinin vurgunları pazartesinden itibaren korkusuzca KIBRIS MANŞET farkıyla .