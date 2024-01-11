Haber: Ergün Yahat



Ülkemizde son zamanlarda üretimi artış gösteren vatandaşın mutfağının olmazsa olmazı domates ve salatalık Kıbrıs'ın kuzeyinde vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor.

Yaptığımız araştırmalar neticesinde Kıbrıs'ın güneyinde domates ve salatalık fiyatları neredeyse yarı yarıya fark ediyor.

Kuzeyde kilosu 72.99 TL'ye satılan domates, güneyde 38 TL.

Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan vatandaşlar bu fiyat farkından rahatsız olduklarını dile getirerek," üreticiden maliyetin altında alınan domates ve salatalık tezgaha gelince nasıl olurda 2 katı fazlası yansıtılıyor" şeklinde şikayetini dile getirdi. Yetkili kurumların denetim yapmasını talep etti.