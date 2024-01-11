50 Baş Kasaplık Oğlak Ve 7 Baş Kasaplık Teke Satışa Sunuldu… 50 Baş Kasaplık Oğlak Ve 7 Baş Kasaplık Teke Satışa Sunuldu…

Haber: Ergün Yahat


Ülkemizde son zamanlarda üretimi  artış gösteren vatandaşın mutfağının olmazsa olmazı domates ve salatalık Kıbrıs'ın kuzeyinde vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor.

Yaptığımız araştırmalar neticesinde Kıbrıs'ın güneyinde domates ve salatalık fiyatları neredeyse yarı yarıya fark ediyor.

Kuzeyde kilosu 72.99 TL'ye satılan domates, güneyde 38 TL.

 Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan  vatandaşlar bu fiyat farkından rahatsız olduklarını dile getirerek," üreticiden maliyetin altında alınan domates ve salatalık tezgaha gelince nasıl olurda 2 katı fazlası yansıtılıyor" şeklinde şikayetini  dile getirdi. Yetkili kurumların  denetim yapmasını talep etti.