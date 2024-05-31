Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak Filistin’de yaşananlara dikkat çekti.

“Ne yazık ki; 2024, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü, dünyanın mağdur ve mazlum çocuklarının acıyla, hüzünle hatırlanacağı bir yıl olmuş; Filistinli çocuklara yönelik zulmü bir kez daha gözler önüne sermiştir” diyen Turgut, şöyle devam etti:

“Bu bağlamda Birleşmiş Milletler raporlarında yansıdıkları kadarıyla; 2000 yılından bu yana İsrail tarafından bin 456 Filistinli çocuğun öldürüldüğü; İsrail hapishanelerinde 215 Filistinli çocuğun tutulduğu; Filistinli çocukların hâlâ işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde İsrail işgal güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına ve tacizlerine maruz kaldığı; düzinelerce Filistinli çocuğun işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden taciz kampanyası kapsamında İsrail tarafından tutuklandığı; tutuklanan Filistinli çocukların yüzde 95`inin fiziki ve psikolojik baskı gördükleri, baskı ve işkence altında ifade verdikleri; bilmedikleri İbranice metinleri imzalamak zorunda bırakıldıkları ve anlamadıkları bu metinlerle mahkeme karşısına çıktıkları bilinen bir gerçektir. Ayrıca; Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısının çocuklardan oluştuğunu; İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocuk sayısı dünyada son 3 yılda öldürülen çocuk sayısının üzerinde olduğunu; şu ana kadar henüz 1 yaşını doldurmamış bebeklerin de aralarında bulunduğu 4 binin üzerinde çocuğun yaşamını yitirdiğini; bu sayıların da her geçen gün arttığını biliyoruz”

Tüm dünya liderleri ve uluslararası kuruluşları, insani değerler adına sorumluluk almaya ve Gazzeli çocuklar için "artık yeter" demeye çağıran Turgut, tüm insanlığı, mazlum coğrafyalardaki çocukların yaşam hakkını savunmaya davet etti.