KIBTES Başkanı Himmet Turgut yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onay vermiş olduğu ada içi ve dışındaki üniversitelerin doktor, mühendis ve öğretmenlik bölümlerinden mezun olan öğrencilerin devlet kurumlarında Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle, eşitlik temelinde ve sınavlar neticesinde kurumlara alındığına işaret etti. Turgut, ada içindeki üniversitelerin sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği mezunlarının ilkokul sınıf öğretmenliği sınavlarına müracaatlarının kabul edilmediği yönünde şikayet aldıklarını kaydetti.

Bu sene ilk defa ilkokullara alınacak rehber öğretmenlerin, sınavda aldığı puanlara bakılmaksızın mezuniyet yılına göre sıralamaya tabi tutulduklarını dile getiren Turgut, “Toplumun adalet duygusunu yıpratacak, gençlerin kendi devletlerine olan inançlarını sarsacak bu yanlıştan derhal dönülmelidir.” ifadelerini kullandı.

Turgut, ilgili ve yetkili makamlar tarafından gerekli adımların atılmaması halinde KIBTES’in, gençlerin anayasal eşitlik hakkını korumak amacıyla yargı yoluna da gideceğini kaydetti.