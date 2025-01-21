Turgut yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, “Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a geçememesi konusunu gündeme getirdiğini ve KKTC vatandaşları arasında ayrımcılık yapılmasının kabul edilemez olduğunu” söylediğini belirterek, bunları “geç kalınmış ancak doğru ve gerçekçi açıklamalar” olarak nitelendirdi.

Turgut, "bu adaletsizliğin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasının, Rum tarafının da işine geleceğini, iki taraflı hoşgörü, demokrasi ve normalleşme sürecine katkıda bulunacağını, iki halk arasındaki yakınlaşmayı arttıracağını, ilişkilerde güven hissini perçinleyeceğini, karşılıklı önyargıların azalacağını ve ticaret sebebiyle iki tarafın da bu işten kazançlı çıkacağını" ifade etti.

Belli bir kesime ayrımcılık yaparak, belirli bir kesimi ötekileştirerek Türk ve Rum toplumları arasında çatışmanın tohumlarının ekilmiş olacağını ifade eden Turgut, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere bu konunun hükümet tarafından ciddiyetle ele alınmasını ve mütekabiliyet esaslarının aynı şekilde uygulanmasını talep etti.