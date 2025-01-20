Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) silah satışı kararını eleştirdi, süreci dikkatle takip ettiklerini belirterek, bu adımın adadaki barış ve istikrarı olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Mutlu Barış Harekatı'nın, adadaki barış ve huzurun en önemli teminatı olduğu vurgulanarak, Rum tarafının güvenlik tehdidi bulunduğu yönündeki iddialarının gerçeklikten uzak bir söylem olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ABD Başkanlığı tarafından alınan bu kararın ardından, GKRY’nin silahlanma yarışını sürdüreceği görüşü ifade edilerek, ABD ve GKRY’nin adadaki garantörlerin mutabakatı olmaksızın attığı tek taraflı adımların kabul edilemez olduğu belirtildi.

KIBTES’in bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması ve güvenliğinin sağlanması için Anavatan Türkiye ile birlikte hareket edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Sendika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni, yaptığı anlaşmaların sonuçlarını hesaplayarak hareket etmeye ve sağduyulu davranmaya çağırdı.