“Birleşik Krallık-Amerika Birleşik Devletleri: Üsler Kıbrıs’tan Dışarı” adlı oluşumun, Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin Yemen’deki saldırılar için kullanıldığını açıkladığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, açıklamada geçtiğimiz hafta sonu ABD liderliğinde Yemen’e yapılan hava saldırıları sırasında, Ağrotur Üssü’nden uçuş takibi yapıldığının ve bunun da, Yemen’e yapılan saldırılarda üslerin kullanıldığını gösterdiğinin kaydedildiğini yazdı.

Habere göre açıklamada, Kıbrıs topraklarının saldırı amaçlı askeri faaliyetler için kullanılmasının, bu üslerin sömürgeleştirilmesinin acilen sona erdirilmesi ihtiyacını doğurduğu belirtildi.