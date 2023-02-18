Ergün Yahat

Gazimağusa Maraş bölgesinde ikamet eden Gazeteci İsmet Ezelin yakın dostu olan Reyhan Abatay'dan acı haber Eskişehirden geldi.2020 yılında bazı sağlık sorunları ile yoğun mücadele veren Abatay kayıplara karışmış yakın dostları tarafından aranan birisi idi Abatay paylaşımlarında özellikle kıbırıstaki siyasilere tepkilerini Sosyal medyadan göstermesi dikkatlerden kaçmadı.