Mektup, bugün aralarında Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan'ın da yer aldığı hareketi oluşturan sivil toplum örgütleri adına Tevfik Yoldaş tarafından, ara bölgede, Ledra Palace civarında Genel Sekreter Guterres'e iletilmek üzere BM Genel Sekreterinin Özel Danışmanının Ofisinden Kıdemli Siyasi İlişkiler Memuru Sherry Holbrook’a verildi.

Mektupta, Cenevre’de yer alacak görüşmelerde Kıbrıslı Türklerin “gerçek iradesinin yansıtılmayacağı, eşit egemenlik talebinin adanın bölünmüş kalması anlamı taşıdığı, Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasının Kıbrıslı Türklerin yok olması sürecini geriye dönülemeyecek bir noktaya getireceği" ileri sürülerek, BM arabuluculuğunda üzerinde anlaşılan çerçevede bir çözüm isteği yer aldı.