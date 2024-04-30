Türkiye Yüzme Milli takımıyla Bulgaristan’da düzenlenen yüzme yarışlarında Özgül Çetin iki altın, Enes Kansız ise gümüş madalya kazandı.

Su Sporları Federasyonu'ndan verilen bilgiye göre, 26-28 Nisan’da Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde düzenlenen “11th Swimming Talent Cup” şampiyonasında Özgül Çetin 400 metre serbest kategoride 4 dakika 41.04 saniye, 200 metre serbest kategoride 2 dakika 12.59 saniyeyle altın, 100 m serbest kategoride de 1 dakika 1.01 saniyeyle üçüncülük madalyası kazandı. Çetin ayrıca 100 metre ve 200 metre serbest kategorilerinde KKTC 17-18-19+ yaş uzun kulvar rekorlarını da kırdı.

Enes Kansız ise 200 metre kelebek kategorisinde 2 dakika 16.72 saniyeyle gümüş madalya sahibi oldu.

Yarışmaya 8 ülkeden yüzücüler katıldı.

Yapılan yarışlarda sporcuların aldığı dereceler şöyle:

Özgül Çetin / Tüfekçi Spor Kulübü

400 m serbest : 04:41.04 lük derecesi ile 1. oldu.

50 m serbest : 00:29.19 lük derecesi ile 8. oldu.

100 m serbest : Sabah senasında 01:01.46 lik derecesi ile KKTC 17-18-19 + yaş uzun kulvar rekoru kırdı ve finallere 1. olarak katılma hakkını kazandı.

Akşam seansında ise 01:01.01 lik derecesi ile KKTC 17-18-19+ yaş uzun kulvar rekoru kırdı ve yarışmayı 3. bitirerek madalya kazandı.

200 m serbest : Sabah seansında 02:12.16 lik derecesi ile KKTC 17-18-19+ yaş uzun kulvar rekoru kırdı ve finallere 1. olarak katılma hakkı kazandı.

Final müsabakalarında ise 02,12,59’luk derecesi ile 1. oldu.

Enes Kansız / Yakındoğu Spor Kulübü

100 m Kelebek : 01:00.49’lük derecesi ile yarışı 4. olarak tamamladı.

50 m Kelebek : 00:27.30’lük derecesi ile yarışı 6. olarak tamamladı.

200 m Kelebek : 02:16.72’lik derecesi ile 2. oldu.

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