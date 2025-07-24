Rum basını, KKTC’de çeşitli suçlardan tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum’un tutukluluk sürelerinin dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından uzatıldığını belirterek, KKTC basınında yer alan haberleri geniş şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi: “Daha Ağır Suçlamalar Getirdiler” başlığı altında verdiği haberinde, KKTC makamlarının 5 Kıbrıslı Rum için daha önce iki suçlama getirmiş olmasına karşın dünkü durulmada, önceki suçlamalardan daha ağır suçlamalar yönelttiğini yazdı.

Gazete, yeni suçlamalar arasında “casusluk olmadığını” da belirtirken, dünkü duruşmada yaşananlara KKTC basına atıfta bulunarak yer verdi.

Haberde, dünkü duruşmanın Kıbrıslı Rum tutukluların ailelerinin yanı sıra UNFICYP yetkilileri tarafından da izlendiği ifade edildi.

Diğer gazeteler ise haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Beş Kıbrıslı Rum 8 Gün Daha Hücrede – Kıbrıslı Türk Avukatları İnsan Hakları İhlalinden Söz Etti”.

Haravgi: “5 Kıbrıslı Rum’un Yasadışı Tutukluluk Süresi 8 Gün Daha Uzatıldı”.

Politis: “5 Kıbrıslı Rum’un Tutukluluğunu Devam Ettirdiler”.