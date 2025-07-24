Larnaka’da dün sabaha karşı, polisin “dur” ihtarına uymayarak arabayla kaçan 5 Suriyeli ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Fileleftheros gazetesi, arabada bulunan Suriyelilerden ikisinin çocuk yaşta diğerlerinin genç ve sabıkalı olduklarını yazdı.

Polisin uğraşları sonucu arabanın durdurulduğunu belirten gazete, arabada yapılan aramada 650 euro ile 4 bin 975 Türk lirası para ile bir lüks kol saati bulunduğunu kaydetti.

Haberde, Suriyelilerin Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde beşer günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.

-Baf’ta dolandırıcılık

Gazete, bir diğer haberinde ise Baf’ta ikamet eden 53 yaşındaki bir adamın, internet dolandırıcılarına 435 bin eurosunu kaptırdığını yazdı.

Haberde, şahsın 1 yıl boyunca kripto para yatırımı yapacak diye farklı banka hesaplarına toplam 434 bin 890 euro gönderdiği daha sonra dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulunduğu belirtildi.