Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ta emekli olup da çalışmaya devam edenlerin oranının yüzde 29.5 olduğunu yazdılar.

Avrupa ülkelerinde emekli olup da çalışmaya devam edenlerin işlerini sevdikleri veya üretken olmak istediklerinden dolayı devam ettikleri yönünde görüş ortaya koyduklarını yazan gazete Güney Kıbrıs’ta ise emekli olup da çalışmaya devam edenlerin yüzde 68.9’nun ekonomik gereklilikten dolayı çalıştıklarını ifade ettiğini belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi Κıbrıslı Rumların yüzde 40’nın kendilerini ekonomik açıdan kırılgan olarak nitelendirdiklerini yazdı.

Gazete “Financial Wellbeing Institute” tarafından yapılan araştırma sonuçlarına dayanarak Kıbrıslı Rumların yüzde 40’nın kendisini ekonomik açıdan k