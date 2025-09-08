"Başkan ve üyeler tüm sınav ve mülakat işlemlerinde bağımsız, tarafsız, adil ve şeffaflık ilkeleriyle hareket etmiştir, bundan sonra da etmeye devam edecektir”

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK),"Komisyon Başkan ve üyeleri yürütmekle yükümlü oldukları tüm sınav ve mülakat işlemlerinde bağımsız, tarafsız, adil ve şeffaflık ilkeleriyle hareket etmiştir, bundan sonra da etmeye devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Kamuoyunda yaşanan tartışmalar üzerine açıklama yapan KHK, Komisyonun anayasal bağımsız bir kuruluş olduğuna dikkat çekerek, siyasi tartışmalara alet edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Komisyonun yetkilerini Anayasa, yasa ve tüzüklerden aldığına işaret eden KHK, “Başkan ve üyeler yürütmekle yükümlü oldukları tüm sınav ve mülakat işlemlerinde bağımsız, tarafsız, adil ve şeffaflık ilkeleriyle hareket etmiştir ve bundan sonra da etmeye devam edecektir” dedi.