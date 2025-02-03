Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Kıbrıs Ulaşım Tarihi” kitabının yazarlarından Hatice Özer Şahin’i kabul etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, “Kıbrıs Ulaşım Tarihi” kitabını İzzet Derkan ve Mehmet Altuner ile birlikte kaleme alan Şahin, kitabı imzalayarak Bakan Arıklı’ya takdim etti.

“Kıbrıs Ulaşım Tarihi”, 1878-2023 yılları arasında yazılı olarak kayda geçen Kıbrıs’taki ulaşımı konu alan ilk tarih kitabı olma özelliğini taşıyor.

Dört bölümden oluşan 360 sayfalık kitabın birinci bölümünde Kıbrıs tarihi anlatılırken, ikinci bölümde Kıbrıs’ın kara ve deniz ulaşım tarihi, üçüncü bölüm ise kara ve hava ulaşımı tarihini kapsıyor. Kitabın son bölümü olan dördüncü bölüm ise ulaşım tarihinin resim arşivini kapsıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, oldukça önemli bulduğu eseri kendisine takdim eden Şahin’e ve kitabın diğer yazarlarına teşekkür etti.

Arıklı, “Daha önce üzerinde kapsamlı bir araştırma yapılmayan Kıbrıs’taki ulaşım konusunu ele aldıkları için değerli yazarlarımıza teşekkür ederim. Çok değerli bir eser ve ulaşım sektöründe olan herkesin faydalanabileceği önemli bir kaynak kitap.” dedi.