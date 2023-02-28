“Palm Beach Bölgesinde Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılacak Yat Limanı ve Otel Yapımı projesinde bahsi geçen konunun “Deniz Yıldızı (Laguna) Apartmanları” ile hiçbir ilgisi yok”

Lefkoşa, 28 Şubat 23 (TAK): Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, Gazimağusa’da Palm Beach Bölgesinde Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılacak Yat Limanı ve Otel Yapımı projesinde bahsi geçen konunun “Deniz Yıldızı (Laguna) Apartmanları” ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, gün içinde basında yer alan Turizm Planlama Dairesi Müdürlüğü tarafından Gazimağusa’da Palm Beach Bölgesinde Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılacak Yat Limanı ve Otel Yapımı Projesinde bahsi geçen konunun Deniz Yıldızı (Laguna) Apartmanları ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirterek, iki konunun birbirinden farklı ve bağımsız olduğunu kamuoyuna duyurdu.