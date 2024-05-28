Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyet İslam Ticaret ve Kalkınma Odası etkinliklerine katılmak üzere Ürdün’ün başkenti Amman’ı ziyaret etti.

Heyet, etkinlikler kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah İbn Al Hüseyin himayelerinde Ürdün Ticaret Odası tarafından düzenlenen “Dijital Ekonomi Forumu”na katıldı.

Ürdün Dijital Ekonomi ve Girişimcilik Bakanı Ahmad Hanandeh’in ve İslam Ticaret ve Kalkınma Odası başkanı Abdullah Saleh Kamel’in açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte çeşitli paneller ile sunumlar gerçekleştirilerek dijital dönüşümün ticari perspektifine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Etkinlikler çerçevesinde Deniz ve heyeti İslam Ticaret ve Kalkınma Odası yönetim kurulu toplantısına katıldı. Yönetim Kurulu toplantısında İslam Ticaret ve Kalkınma Odası Akreditasyon Yüksek Kurulunun yeni üyelikleri de onaylandı. Bu kapsamda Akreditasyon Yüksek Kurulu yönetim kurulu üyeline getirilen üyeler arasında KTTO Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven de yer aldı. Kurul 3. Toplantısını Amman’daki etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirdi.

Deniz ve beraberindekiler, Amman temasları çerçevesinde TC Amman Büyükelçisi Erdem Ozan tarafından İslam Ticaret ve Kalkınma Odası etkinliklerine katılım amacıyla Amman’da bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB heyeti, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve KTTO heyeti ile Azerbaycan İşverenler Federasyonu (ASK) Başkanı Mammad Nusayev ve ASK heyeti onuruna verilen öğle yemeğine de katıldı.

Deniz’e Amman temaslarında, Yönetim Kurulu üyesi Yüksel Akay ile Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti.