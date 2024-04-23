Baf’ta bulunan Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımında yolsuzluk yapıldığının tespit edilmesi ve konunun Rum Hukuk Dairesi’ne intikal etmesinin ardından Rum polisinin yeni bir soruşturma başlattığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Baf’ta bulunan bazı Kıbrıs Türk taşınmazlarının, hak sahibi olmayanlar tarafından kullanımı veya suiistimali konusunda yaklaşık 8 aydır süren soruşturmanın devam ettiğini, Rum Hukuk Dairesi’nin ilgili dosyalardaki incelemesini tamamladığını yazdı.

Gazete, Hukuk Dairesi’nin, incelediği 5 dosyadan 4’ünde suç unsuru olabileceğini belirterek, incelemenin genişletilmesi için gerekli talimatlarla dosyaları Rum polisine gönderdiğini belirtirken, bir dosyada ise suç unsurunun tespit edilmediğini aktardı.

Haberde, söz konusu dosyalarda adı geçen 4 kişini hakkında soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.