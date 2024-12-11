Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB) 68. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği açısından önem taşıyan Genel Sağlık Sigortası (GSS) konulu bir seminer düzenlendi.

KTTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantının moderatörlüğünü Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan üstlendi.

Seminerde, Kıbrıs’ın güneyinde uygulanan GESY sistemi üzerine Dr. Okan Dağlı, Türkiye’deki SGK deneyimi üzerine ise Dr. Güray Kılıç birer sunum yaptı.

Etkinlik, gelecekte Kıbrıs’ın kuzeyinde kurulması hedeflenen Genel Sağlık Sigortası sistemi üzerine fikir alışverişinde bulunmak, sağlıkta ortak bir vizyon oluşturmak ve Güney Kıbrıs ile Türkiye olumlu ve olumsuz deneyimlerini paylaşmak amacıyla düzenlendi.

Seminerde özellikle şu noktalar vurgulandı:

“Halkın sağlık hizmetlerine erişiminin ücrete tabi olmaması gerektiği; koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin mutlaka güçlendirilmesi gerektiği; sağlık hizmetlerinin eşit, ücretsiz ve erişilebilir şekilde sunulmasının, toplum sağlığını korumada temel bir gereklilik olduğu; Genel Sağlık Sigortası sisteminin yalnızca maliyet odaklı değil, toplumun sağlığa adil erişimini artıran bir yapıda planlanması gerektiği”.

Seminerde, sağlıkta mutlaka kamusal sağlık sisteminin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, olası bir GSS sisteminin herhangi bir ülkenin sisteminin kopyası olmaması gerektiğine dikkat çekerek, bu sistemin “bize ait, adalı bir sağlık modeli” olarak kurgulanması gerektiğini belirtti.

Toplantıda öne çıkan bir diğer önemli görüş ise, sağlık hizmetlerinin ticari bir meta değil, bir temel insan hakkı olarak görülmesi gerektiğiydi. Sağlık hizmetleri sunumunda “müşteri değil, hasta odaklı bir yaklaşımın” korunması ve hizmetlerin bireylerin ihtiyaçlarına öncelik veren bir yapıda sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde planlanabilmesi için gerçek nüfus verilerinin dikkate alınması, sağlık bütçesinin artırılarak adil şekilde dağıtılması, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin önceliklendirilmesi gerektiği hususlarının da tartışıldığı kaydedildi.

KTTB’nin, ayrıca sağlık sistemindeki sorunları ortaya koyacak, çözüm odaklı görüşmelerle etkin, erişebilir, kapsayıcı bir sağlık sistemi için sonuç alıcı girişim ve toplantılarına devam edeceği belirtildi.