Eylemciler, “Sigorta Acenteliği mesleğini yok ettirmeyeceğiz” ifadesinin yer aldığı bir pankart açtı, düdük çalıp alkış tuttu, beyaz balon ve dövizler taşıdı

K.T. Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Başkanı Benli: “Yasa tasarısının bu haliyle geçmesine izin vermeyeceğiz”

“Biz, geleceğimizi güvence altına almak ve mesleğimizin itibarını korumak için hep birlikteyiz”

Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Revize) Yasası’nda yapılacak değişikliğin sektörü olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle önce Cumhuriyet Meclis’i önünde, ardından Maliye Bakanlığı’nda eylem yaptı.

Meclis önünde “Sigorta Acenteliği mesleğini yok ettirmeyeceğiz.” ifadesinin yer aldığı bir pankart açan eylemciler, düdük çalıp alkış tuttu, beyaz balon ve dövizler taşıdı.

Eylemciler, basın açıklamasının ardından beyaz balonları meclisin kapısına astı, daha sonra Maliye Bakanlığı’na yürüdü. Eylem, bakanlık önünde yapılan basın açıklamasının ardından sona erdi.

- Benli: “KKTC’deki sigorta acentelerini temsil eden tek kuruluşuz”

Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği Başkanı Sermet Benli, Cumhuriyet Meclis’i önünde yaptığı açıklamada, mesleklerini ve geleceklerini savunmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Derneklerinin KKTC’deki sigorta acentelerini temsil eden tek kuruluş olduğunu belirten Benli, “Kuruluş amacımız, sadece mesleğimizi ileriye taşımak değil, aynı zamanda haksızlıklara, yasa dışı uygulamalara ve mesleğimizi tehdit eden her türlü gelişmeye karşı, birlik ve beraberlik içinde mücadele etmektir.” dedi.

Benli, şöyle konuştu:

“Ne yazık ki, meclis alt komitesinde görüşülmeye başlanacak olan 60-2010 Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetleme) Yasa Tasarı Revizesi, mesleğimizin geleceği açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Kıbrıs Türk sigorta acenteleri, bu tasarıdan ancak meclise sunulmadan kısa bir süre önce ve bizlerin zorlamasıyla haberdar oldu. O dönemde yasa tasarısı sürecine Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın desteğiyle dahil edildik ancak yasa tasarısı halihazırda hazırlanmış ve savcılığa gönderilmek üzereydi.”

Sürece dahil edildiklerini ancak önerdikleri ve düzeltilmesini talep ettikleri hiçbir maddenin tasarıya eklenmediğini savunan Benli, acentelik mesleğini zorlaştıracak ve adeta bitirecek olan ağır maddelerin tasarıya eklenerek meclise sevk edildiği ileri sürdü.

Sigorta sektörünün bel kemiğini oluşturan acentelerin bu yasa tasarısıyla işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığını öne süren Benli, acentelerin bağımsızlığı ve mesleklerini icra etme kapasitelerinin tehlikeye atıldığını kaydetti.

-“Bugün buradayız, çünkü mesleklerimize sahip çıkıyoruz”

Benli, “Tasarı, mesleğimizin sürdürülebilirliğini ciddi şekilde zayıflatıyor ve sigorta şirketlerine daha fazla avantaj sağlayarak biz acentelerin ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Dünya genelinde sigorta sektörü, acentelerin gücü ve etkinliği üzerine inşa edilmiştir. Acenteler, sigorta poliçelerini müşteriye sunan, onların ihtiyaçlarını anlayan ve güven ilişkisi kuran kritik bir unsurdur. Ancak, bu yasa tasarısı, acenteleri sistemin dışına iterek, bu dengeyi bozmakta ve sektörü sadece sigorta şirketlerin hakimiyetine bırakmaktadır. Bu durum, piyasada tekelleşmeye yol açacak ve hizmet kalitesini düşürecektir.” diye konuştu.

“Bugün buradayız, çünkü mesleklerimize sahip çıkıyoruz. Bizler, birlik olduk, beraber olduk ve bu eylemle mücadelemizi taçlandırıyoruz.” ifadelerini kullanan Benli, yasa tasarısının bu haliyle geçmesine izin vermeyeceklerini ve acentelerin sesini duyurmak için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirdi.

“Bu sadece bizim değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm sigortalı vatandaşların geleceğidir. Biz, geleceğimizi güvence altına almak ve mesleğimizin itibarını korumak için hep birlikteyiz.” diyen Benli, hep birlikte hareket edip mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

-Eylemciler Maliye Bakanlığı’na yürüdü

Eylemciler, Cumhuriyet Meclis’i önündeki eylemin ardından Maliye Bakanlığı’na yürüdü.

Bakanlık önünde de açıklama yapan Dernek Başkanı Benli, sağladıkları istihdam gücüyle de ekonominin önemli bir parçası olduklarını kaydetti.

Maliye Bakanlığı'nın sigorta şirketleri ile acenteler arasında sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapının oluşmasında köprü görevi görmesi gerektiğini düşündüklerini kaydeden Benli, “Ancak bu görevi yerine getirirken eşit ve adil bir yaklaşımın sergilenmesi, sektörün tüm paydaşlarının menfaatine olacaktır.” dedi.

“Bu süreçte, Maliye Bakanı Özdemir Berova, bizleri yasa tasarısı sürecine dahil ederek, sigorta şirketleriyle sigorta acentelerini bir araya getirmiş ve görüş ile önerilerimizi dinlemek istemiştir. Bu, bizim açımızdan olumlu ve değerli bir adımdı. Ancak maalesef süreç, bizim arzu ettiğimiz şekilde ilerlememiş ve bugün sigorta acentelerinin varlığını tehdit eden bir yasa tasarısı ile karşı karşıya kalmış bulunuyoruz.” diyen Benli, kendilerine verilen birçok sözün tutulmadığını savundu.

Sigorta acentelerinin, bağlı olduğu kurumdan destek ve güven beklerken, aksine güvensizlik hissi içinde kaldığını ifade eden Benli, bu durumun kendilerini üzdüğünü belirterek, “Bundan sonraki süreçlerde, biz acenteleri doğrudan etkileyen konularda bizlere bilgi verilmemesi ve süreçlere dahil edilmememiz durumunda, tepkimizin büyük olacağını belirtmek isteriz.” diye konuştu.

Benli, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir sigorta sektörü için, sigorta acenteleri olarak her zaman yapıcı bir yaklaşım sergilemeye hazır olduklarını vurguladı.