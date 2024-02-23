Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve beraberindeki heyet dün Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu ziyaret etti.

Odadan verilen bilgiye göre, ziyarette Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ile Bakan Ataoğlu, orta ölçekli sanayicilerin de Kalkınma Bankası’ndan destek kredisi alması hususunda görüş alışverişinde bulundu.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk sanayicilerinin üretmek ve rekabet etmek istediklerini, devlet desteklerinin yerli üreticiler için çok önemli bir politika aracı olduğunu ifade etti.