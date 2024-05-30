Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şubesi’nin kuruluşunun 39. yıldönümü etkinliklerle kutlandı.
Dernekten verilen bilgiye göre, yıldönümü etkinliğine Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Tolga Ünsaldı, Genel Başkan Yardımcısı Gönül Kalyon, Antalya Şubesi Başkanı M.Vural Önal ve İzmir Şube Başkanı Mehmet Haksever katıldı.
Yıldönümü kutlaması çerçevesinde Gümüş-Doğaltaş Takı İşlemeciliği Sergisi, Tezhip-Minyatür Resim Sergisi, KKTC Kültürel Ürünler Çorabım Gaçmasın Sergisi ve ‘Teşgilat –Minayalar Zamanı’ adlı filim gösterimi yapıldı.