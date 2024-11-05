Kıbrıs Türk Kızılay’ının 50’nci kuruluş yıl dönümü yarın Lefkoşa’da düzenlenecek törenle kutlanacak.

Kıbrıs Türk Kızılay Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi KKTC Kampüsü’nde yer alacak ve saat 09.30’da başlayacak tören, Kıbrıs Türk Kızılay’ın yarım asrı aşan insani yardım faaliyetleri ve geleceğe yönelik vizyonu paylaşılacak.

Protokol üyeleri ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda paydaşın davetli olduğu tören, açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından “Kıbrıs’ta Kızılay” konulu konferansta, akademisyenler ve uzmanlar, Kıbrıs’taki insani yardım çalışmalarını ve Kızılay’ın geleceğe yönelik vizyonunu değerlendirecek.

Etkinlik, resim sergisi ziyareti ile sona erecek.